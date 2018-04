Washington. Die Verhandlungen für eine Neufassung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta sind nach Angaben der Unterhändler auf einem guten Weg. »Wir erzielen Fortschritte«, sagte Kanadas Außenministerin Chrystia Freeland am späten Freitag in Washington, wo sie mit Mexikos Wirtschaftsminister Ildefonso Guajardo und dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer sprach. Die Diskussionen hätten eine »neue intensivere Phase« erreicht, erklärte Freeland. Berichten zufolge wollen alle Seiten bis zum Amerika-Gipfel in Peru kommende Woche eine grundsätzliche Einigung erzielt haben. Die US-Regierung hatte zuletzt den Druck erhöht, um schnell zu einer Einigung zu kommen. Im Juli wird in Mexiko ein neuer Präsident gewählt, im November stehen in den USA Kongresswahlen an. Ein Streitpunkt ist offenbar der Handel mit Autos. AFP/nd