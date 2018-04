Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Augsburg. Ein gutes halbes Jahr vor der Landtagswahl in Bayern kratzt die CSU in einer Umfrage wieder an der absoluten Mehrheit. Der von der »Augsburger Allgemeinen« veröffentlichten Erhebung des Instituts Civey zufolge kommen die Christsozialen im Freistaat auf 44,5 Prozent - das ist ein Zuwachs von 3,1 Prozent im Vergleich zum März. Dies könnte knapp zur absoluten Mehrheit reichen. Stärkste Oppositionspartei bliebe die SPD mit 14,8 Prozent vor der AfD mit 11,9 und den Grünen mit 11,3 Prozent. Die Freien Wähler wären der Umfrage zufolge mit 6,4 Prozent sicher im bayerischen Landtag vertreten. Die FDP würde dagegen mit 4,2 Prozent ebenso wie die Linkspartei mit 2,8 Prozent den Einzug ins Parlament verpassen. AFP/nd