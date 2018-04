Schwerin. Seit der Landtagswahl richtet die Landesregierung besonderes Augenmerk auf Vorpommern. Neben der aus Staatssekretären der Ministerien bestehenden Lenkungsgruppe für Vorpommern und den Vorpommern-Fonds etabliert Schwerin nun mit dem Vorpommern-Rat eine dritte Säule zur Förderung des wirtschaftsschwachen Landesteils. Das aus Vertretern aus Wirtschaft, Kommunalpolitik, Wissenschaft und Kultur bestehende Gremium trifft sich am Mittwoch das erste Mal und entscheidet auch über die Mittel aus dem Vorpommern-Fonds ab einer Größenordnung von 50 000 Euro. dpa/nd

