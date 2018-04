Was soll das sein

Berlin. Der erste »Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus« soll Felix Klein werden. Das berichtet die »Welt am Sonntag« unter Berufung auf Regierungskreise. Klein ist derzeit der Sonderbeauftragte des Auswärtigen Amtes für die Beziehungen zu jüdischen Organisationen und Antisemitismusfragen. In dieser Funktion ist er Ansprechpartner des Außenministeriums für international tätige jüdische Organisationen und koordiniert die außenpolitischen Maßnahmen der Bundesregierung bei der Antisemitismusbekämpfung. Der Zentralrat der Juden und andere jüdischen Organisationen hatten sich Klein als Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung gewünscht. epd/nd