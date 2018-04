Masar-i-Sharif. Bei einem Luftangriff im Norden Afghanistans ist nach Regierungsangaben ein Anführer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) getötet worden. Der am Freitag im Distrikt Darsab getötete Kari Hekmat sei Anführer des IS in der nordafghanischen Provinz Dschowsan gewesen, erklärte das afghanische Verteidigungsministerium am Samstag. Hekmat sei eine der »Schlüsselfiguren« des IS in Nordafghanistan gewesen und für mehrere tödliche Terroranschläge verantwortlich. Provinzgouverneur Lutfullah Asisi bestätigte Hekmats Tod. Seine Leiche sei durch Geheimdienstexperten identifiziert worden.

Die afghanische und die US-Armee hatten in den vergangenen Monaten die Luft- und Bodenangriffe auf IS-Kämpfer in Dschowsan verstärkt. Der IS ist seit 2014 in Afghanistan aktiv. AFP/nd