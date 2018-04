Moskau. Vor einem Besuch des nordkoreanischen Außenministers in Moskau hat Russland Unterstützung für geplante Gespräche zwischen Nordkorea und Südkorea sowie den USA geäußert. Russland befürworte Schritte Nordkoreas für eine Annäherung und Normalisierung der Beziehungen, teilte das Außenamt in Moskau am Sonntag mit. Der ungelöste Atomkonflikt mit Nordkorea sei ein zentraler Faktor, der auch die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen Moskau und Pjöngjang behindere, hieß es aus Moskau weiter. dpa/nd