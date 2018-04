Peking. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich bei seinem Besuch in China für fairen Welthandel und einen Ausbau der bilateralen Wirtschaftskooperation eingesetzt. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sowie Premier Li Keqiang empfingen Kurz und Österreichs Bundespräsidenten Alexander van der Bellen am Sonntag in Peking. Aus Anlass des einwöchigen Staatsbesuches unterzeichneten Unternehmen beider Länder 30 Wirtschaftsvereinbarungen im Umfang von 1,5 Milliarden Euro. Die beiden Politiker sind mit der größten Delegation in der Geschichte ihres Landes nach China gereist. dpa/nd