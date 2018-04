Rund neun Monate nach dem Start einer Initiative zum Vermeiden von Kaffee-Einwegbechern in Berlin hat sich die Zahl der teilnehmenden Läden, Cafés und Bäckereien mehr als versiebenfacht. Rund 700 Anbieter würden inzwischen der Kampagne »Better World Cup« zugerechnet. Allerdings lässt sich nicht beziffern, wie viele der umstrittenen Becher auch tatsächlich eingespart wurden.

