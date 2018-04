Marc Michaelis, Eishockeyspieler beim Team der Minnesota State University, machte beste Werbung für eine erneute Einladung zur Nationalmannschaft. Er erzielte bei zwei Testspielen in Sotschi gegen Russland je ein Tor. Die Spiele endeten 1:4 und 4:3. Bei der deutschen Mannschaft stand jedoch keiner der Olympiasilbermedaillengewinner auf dem Eis. Der gebürtige Mannheimer Michaelis, der seit vier Jahren in den USA spielt, fiel nicht nur wegen seiner beiden Tore auf. Der Stürmer brachte vor allem Tempo ins deutsche Spiel.

Münchener zum sechsten Mal in Serie Fußballmeister

Elf Meistertitel, ein Europapokalsieg - mehr als ein Vierteljahrhundert nach dem Ende der DDR begegnen sich sieben ehemalige Oberligisten in der 3. Liga

