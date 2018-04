Die Gegner des Flughafens Notre-Dame-des-Landes in Frankreich wollen kämpfen und Widerstand säen

Nach jahrzehntelangem Streit hatte Frankreich im Januar auf den neuen Flughafen bei Nantes verzichtet . Die Regierung kündigte damals an, dass die Besetzer das Gelände bis zum Frühjahr verlassen müssten. Für die Aktivisten ist das Ende des Bauprojekts jedoch nicht ausreichend. Sie bekräftigten in einem Kommuniqué die Forderung nach Entschädigung enteigneter Bäuer*innen und Bewohner*innen, stemmen sich gegen die Vertreibung derer, die weiter im Wald leben wollen und verlangen, dass das Gebiet »ein Bereich für soziale, ökologische und landwirtschaftliche Experimente« bleiben kann.

Laut Medien halten sich etwa 250 Besetzer auf dem Gelände auf, das diese selbst als »Zone à défendre« (die zu verteidigende Zone, ZAD ) bezeichnen. Etwa 2500 Gendarmen seien im Einsatz. Die Gendarmerie gehört zu den Streitkräften, die Truppe nimmt aber Polizeiaufgaben wahr. Die Aktivisten informieren selbst mit einem Ticker in französischer Sprache . Demnach sind die Beamten um 3:22 Uhr auf dem Gelände eingetroffen. Innenminister Collomb habe am frühen Morgen versprochen, dass niemand obdachlos werde.

Nantes. Mit einem Großeinsatz haben französische Sicherheitskräfte damit begonnen, gegen Umweltaktivisten auf dem Gelände des aufgegebenen Flughafenprojekts Notre-Dame-des-Landes vorzugehen. Das Areal nordwestlich von Nantes war ursprünglich für einen Großflughafen bestimmt, der aber nach einer Kehrtwende der Regierung unter Édouard Philippe nun nicht gebaut wird. Es gehe bei dem Einsatz darum, eine »rechtsfreie Zone« zu beenden, teilte Innenminister Gérard Collomb am Montagmorgen via Twitter mit.

Polizei räumt Besetzung auf ehemaligem Flughafengelände in Westfrankreich / Projekt Großflughafen wurde zu Jahresbeginn gekippt

