Jerusalem. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben am Montag Luftangriffe gegen »militärische Ziele« der radikalislamischen Hamas im nördlichen Gazastreifen geflogen. Am Vortag hätten Verdächtige die Grenze des Palästinensergebiets überschritten und auf israelischem Gebiet »Sprengsätze« platziert, erklärte die Armee zur Begründung. Die Sicherheitskräfte beschuldigten die Hamas, diese wolle das Grenzgebiet in eine »Kampfzone« verwandeln und die israelischen Grenzbefestigungen »beschädigen«.

Laut palästinensischen Sicherheitsdiensten galten die Luftangriffe Stellungen der Essedin-al-Kassam-Brigaden, dem bewaffneten Arm der Hamas, in Dschabalia. Außerdem sei Ackerland bei Beit Lahia angegriffen worden, wobei jedoch niemand verletzt worden sei.

Zuletzt war es an der Grenze des Gazastreifens zu heftigen Zusammenstößen zwischen israelischen Sicherheitskräften und palästinensischen Demonstranten gekommen. Dabei wurden während der vergangenen zehn Tage nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza 31 Palästinenser getötet. Israel beschuldigt die Hamas, die blutigen Proteste angefacht zu haben. AFP/nd