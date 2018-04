SPD-Bundestagsfraktionsvorsitzende Andrea Nahles Foto: dpa/Christophe Gateau

Berlin. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles hat ihre Parteikollegin Katarina Barley gegen Kritik aus Spanien in Schutz genommen, wie der Deutschlandfunk berichtet.

Berichte, wonach die Justizministerin die Entscheidung der deutschen Richter im Fall Puigdemont gelobt habe, träfen nicht zu, sagte Nahles im ZDF. Barley habe ihr persönlich versichert, dass sie das nicht gesagt habe und das glaube sie ihr.

Die »Süddeutsche Zeitung« hatte Barley bereits am Freitag mit den Worten zitiert, das Gerichtsurteil gegen den katalanischen Ex-Regionalpräsidenten sei richtig. Sie habe nichts anderes erwartet. Jetzt müsse Spanien darlegen, warum sich Puigdemont einer Untreue schuldig gemacht haben solle. Das Ministerium dementierte später, dass Barley zu dem Verfahren Stellung genommen habe. In Spanien sorgten die Zitate am Wochenende für Irritationen. Spaniens Außenminister Alfonso Dastis nannte die Äußerungen zunächst »unglücklich«, am Sonntag sagte er dann, man wolle »den Fall entpolitisieren«. nd