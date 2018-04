Istanbul. Die Türkei hat 227 illegal eingereiste Afghanen abgeschoben. Das Flugzeug mit den Einwanderern sei am Sonntag vom osttürkischen Erzurum aus nach Kabul geflogen, meldete die Nachrichtenagentur DHA. In den kommenden Tagen sollen erneut mehr als 400 Afghanen abgeschoben werden. Ein Vertreter der zuständigen Behörde sagte DHA, in Erzurum hielten sich 3000 afghanische Einwanderer auf. Sie sollen alle innerhalb eines Monats zurückgeschickt werden. Einige der aufgegriffenen Afghanen gaben laut DHA an, vor den radikalislamischen Taliban geflohen zu sein. Andere sagten demnach, sie seien auf der Suche nach Arbeit. dpa/nd