Tel Aviv. Israelische Kampfjets haben in der Nacht zum Montag erneut im Gazastreifen angegriffen. Die Armee teilte mit, es sei eine militärische Einrichtung der Hamas bombardiert worden. Damit habe die Luftwaffe auf ein Vordringen militanter Palästinenser auf israelisches Gebiet am Sonntag reagiert. »Die israelische Armee sieht Versuche der Terrororganisation Hamas, die Zone um den Sicherheitszaun in ein Kampfgebiet zu verwandeln, als sehr schwerwiegend an«, so eine Mitteilung des Militärs. Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte am Montag mit, ein 45-jähriger Palästinenser sei an Verletzungen gestorben, die er bei Protesten am Karfreitag erlitten hatte. Damit sind beim schlimmsten Gewaltausbruch seit dem Gaza-Krieg 2014 bisher 32 Palästinenser getötet worden. dpa/nd