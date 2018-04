Trump hatte mit einer Aufkündigung des Abkommens gedroht, wenn es nicht bis 12. Mai »ausgebessert« werde. Iran hat bereits jegliche Nachverhandlungen abgelehnt. Es war im Januar 2016 in Kraft getreten. Teheran verpflichtete sich darin, seine Urananreicherung drastisch herunterzufahren und verschärfte internationale Kontrollen zuzulassen. Im Gegenzug wurden wegen Irans Atomprogramm verhängte Strafmaßnahmen schrittweise aufgehoben. Trump wirft Iran vor, mit aggressiver Außenpolitik in der Region und dem Ausbau seines Raketenprogramms gegen den Geist des Pakts zu verstoßen. Die USA forderten ergänzende Regelungen zu Irans regionalen Aktivitäten, dem ballistischen Raketenprogramm und schärfere UN-Inspektionen. Die übrigen Vertragspartner, darunter Deutschland, bescheinigten Iran Vertragstreue. AFP/nd

Teheran. Irans Präsident Hassan Ruhani hat US-Präsident Donald Trump mit scharfen Worten vor einem Bruch des Atomabkommens gewarnt. Die USA würden Verstöße gegen den Vertrag »bereuen«, sagte Ruhani am Montag. Innerhalb einer Woche werde Iran auf einen entsprechenden Schritt der USA reagieren. »Wir sind viel besser vorbereitet, als sie denken«, sagte Ruhani. Zugleich betonte er, sein Land werde das Abkommen nicht als erstes verletzten. Zudem habe Trump seit seinem Amtsantritt »viele Behauptungen« aufgestellt, dennoch bestehe der Vertrag bislang fort.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Mindestens 14 Todesopfer in der Provinz Homs / Moskau und Damaskus beschuldigen Israel

Großeinsatz auf Areal von einstigem Flughafen-Projekt in Frankreich

Zum Jahrestag des Karfreitagsabkommens herrscht in Nordirland politischer Stillstand / Hinzu kommen Sorgen vor einer neuen Grenze auf der irischen Insel nach dem Brexit

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!