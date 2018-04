Was soll das sein

Düsseldorf. Die Bad Bank der WestLB, EAA, macht Fortschritte beim Abbau der milliardenschweren Altlasten der Ex-Landesbank. Das Portfolio aus Wertpapieren, Krediten und Beteiligungen sank 2017 nominal um 23 Prozent auf rund 23 Milliarden Euro, wie das Institut am Montag mitteilte. Damit seien rund 85 Prozent der 2009 und 2012 von der WestLB übernommenen Positionen abgebaut, sagte Sprecher Matthias Wargers. Auch die Mitte 2012 von der WestLB übernommenen Derivate konnten abgebaut werden. Die ehemals größte deutsche Landesbank war in der Finanzkrise in die roten Zahlen gerutscht und 2012 zerschlagen worden. dpa/nd