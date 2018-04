Christian Sewing Foto: dpa/Susann Prautsch

Frankfurt am Main. Nun soll es also Christian Sewing richten. Der Westfale, der sein Handwerk 1989 in einer Filiale der Deutschen Bank in Bielefeld lernte, wird mit 47 Jahren der jüngste Konzernchef, den Deutschlands größtes Geldhaus je hatte. Erstmals seit Rolf Breuer sitzt damit wieder ein Manager auf dem Chefsessel in den Frankfurter Zwillingstürmen, der das Geldhaus von Beginn seiner Laufbahn an kennt.

Der Aufsichtsrat hat Sewing am Sonntagabend in einer kurzfristig anberaumten Sitzung mit sofortiger Wirkung zum neuen Chef der Bank ernannt. Er löst den seit 2015 amtierenden John Cryan ab. Unter ihm verzeichnete der Konzern drei Jahre in Folge Verluste. Zuletzt war es zu einem offenen Zerwürfnis zwischen dem 57-jährigen Briten und Aufsichtsratschef Paul Achleitner gekommen. Erst Ende März war Cryan noch Gerüchten über seine bevorstehende Ablösung entgegengetreten.

Sewing, zuletzt Chef des Privat- und Firmenkundengeschäfts der Deutschen Bank, soll das Institut wieder zurück auf Erfolgskurs führen - und er weiß, worauf er sich einlässt: »Die Herausforderung für uns alle ist groß«, schreibt er am Tag nach seiner Ernennung an die knapp 100 000 Mitarbeiter des DAX-Konzerns. »Das Amt, das ich nun antrete, betrachte ich mit viel Respekt, seit ich 1989 als Auszubildender bei der Deutschen Bank begann.«

Mit Blick auf die Erträge müsse man »unsere Jägermentalität zurückgewinnen, uns in allen Geschäftsbereichen steigern und die Messlatte wieder höher legen«, forderte Sewing von den Mitarbeiter des Konzerns. »Unser Start in das Jahr war solide, aber ›solide‹ darf nicht unser Anspruch sein.«

Bis auf ein zweijähriges Intermezzo bei der Deutschen Genossenschafts-Hypothekenbank (2005 bis 2007) verbrachte Sewing sein komplettes Berufsleben bei der Deutschen Bank: Von der Ausbildung als Bankkaufmann über ein berufsbegleitendes Studium an der Bankakademie in Bielefeld und Hamburg und schließlich seit 2015 als Mitglied des Vorstands. Im vergangenen März war er gemeinsam mit dem nun scheidenden Investmentbanker Marcus Schenck zum stellvertretenden Vorstandschef befördert worden.

Erfahrungen im Ausland sammelte der begeisterte Tennisspieler und Fan des Fußballrekordmeisters Bayern München unter anderem in Singapur, Toronto, Tokio und London. Sewing arbeitete im Risikomanagement und kennt daher auch das Investmentbanking - aktuell das Sorgenkind des Konzerns.

Gemeinsam mit Postbank-Chef Frank Strauß verantwortete Sewing zuletzt die Integration der Bonner Tochter in das Privat- und Firmenkundengeschäft des Konzerns. Dabei schreckt Sewing nicht vor harten Einschnitten zurück. Die endgültigen Zahlen stehen zwar noch nicht fest, aber ohne Stellenabbau wird es nicht gehen, das hat der neue Chef bereits deutlich gemacht.

Das Führungsteam werde »nicht mehr akzeptieren«, dass Kosten- und Ertragsziele verfehlt würden. »Die bereinigten Kosten dürfen dieses Jahr 23 Milliarden Euro nicht übersteigen. Das ist nicht verhandelbar«, betonte er. Die Bank müsse wieder schneller werden: »Wir werden deshalb unsere internen Prozesse daraufhin überprüfen, dass wir Bürokratie oder Doppelarbeiten beseitigen.« Der Vater von vier Kindern wohnt unter der Woche in Frankfurt am Main und pendelt am Wochenende zu seiner Familie, die derzeit in Osnabrück lebt. dpa/nd

