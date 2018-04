Bamako. Ein malischer Stammesführer der Armee des Landes vorgeworfen, 14 mutmaßliche Dschihadisten im Schnellverfahren hingerichtet zu haben. »Dies war keinesfalls ein Ausbruchsversuch. Diese Leute wurden Opfer einer Hinrichtung im Schnellverfahren«, sagte Nouhoum Sarr von der Volksgruppe der Dogon. Die Opfer waren am 5. April in der Nähe der zentralmalischen Stadt Dioura festgenommen worden. Laut Armee wurden 14 Festgenommene einen Tag später bei einem Ausbruchsversuch erschossen. Die Volksgruppe der Dogon wird verdächtigt, mit der bewaffneten Gruppe eines extremistischen Geistlichen zusammenzuarbeiten, der in Mali einen islamischen Staat errichten will. AFP/nd