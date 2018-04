Baku. In der Ex-Sowjetrepublik Aserbaidschan will sich Staatschef Ilham Alijew für sieben weitere Jahre wählen lassen. Rund fünf Millionen Wahlberechtigte in der Südkaukasusrepublik sollen bei der Präsidentenwahl am Mittwoch offiziell zwischen acht Kandidaten wählen. Doch die Wiederwahl des 56-jährigen Alijew gilt als gesetzt. Der Wahltermin kam überraschend. Ursprünglich war die Abstimmung im Herbst vorgesehen, wurde offiziell wegen anderer Veranstaltungen um Monate vorgezogen. Die Opposition wertet dies als Versuch, ihre Vorbereitungen zu torpedieren. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die noch nie eine Wahl in Baku für fair erklärt hatte, schickt 300 Beobachter. dpa/nd