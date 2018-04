Werder/Havel. Die ehemalige Ruder-Olympiasiegerin Brigitte Ahrenholz ist tot. Die Leiche der 65-Jährigen wurde am Samstag im Zernsee bei Werder/Havel gefunden, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Spaziergänger habe sie im Schilfgürtel entdeckt. Die Todesursache sei noch ungeklärt, es gebe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die 65-Jährige war Anfang März als vermisst gemeldet worden. Ahrenholz hatte 1976 mit ihrem Team für die DDR in Montreal Olympia-Gold im Ruder-Achter gewonnen. dpa/nd