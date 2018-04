Frankfurt am Main. Die von massiven Warnstreiks der IG Metall geprägte Tarifrunde für die deutsche Metall- und Elektroindustrie bleibt ohne arbeitsrechtliches Nachspiel. Sämtliche Klagen der 13 regionalen Arbeitgebertarifverbände sind nach Auskunft des Dachverbands Gesamtmetall zurückgenommen oder gemeinsam mit der beklagten Gewerkschaft für erledigt erklärt worden. Zuvor hatte am Montag bereits das Arbeitsgericht Frankfurt am Main bestätigt, dass die für Dienstag zur Verhandlung angesetzte Klage des sächsischen Verbandes zurückgenommen wurde. Mit den Klagen wollten die Arbeitgeber unter anderem die Forderung der IG Metall überprüfen lassen, bestimmte soziale Gruppen bei freien Tagen zu bevorzugen. In der Zwischenzeit einigten sich die Tarifpartner aber auf einen Abschluss, der sämtlichen 3,9 Millionen Beschäftigten neben Lohnerhöhungen auch zusätzliche Teilzeit-Möglichkeiten einräumt. dpa/nd