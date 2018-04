Magdeburg. Rutschpartie auf 437 Metern Länge und mit Tempo 55: Im Elbauenpark Magdeburg (Sachsen-Anhalt) ist vor einigen Tagen eine neue Seilrutsche eröffnet worden. Die Betreiber sprechen von der längsten innerstädtischen Zipline Deutschlands. Wer 15 Euro zahlt, Gurt und Helm anlegt, rast von einer Plattform in 45 Metern Höhe über einen Teil des Geländes, auf dem 1999 die Bundesgartenschau stattfand. Der Nervenkitzel lässt sich teilen, denn bei der Doppelseilrutsche können zwei Mutige gemeinsam starten. dpa/nd Foto: dpa/Peter Gercke

