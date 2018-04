Bis Mitte dieses Monats wollte Innensenator Andreas Geisel (SPD) einen neuen Polizeipräsidenten oder eine neue Polizeipräsidentin präsentieren. Der Innensenator hat das Vorschlagsrecht und will den Chefposten per Beamtengesetz besetzen. Dadurch wären Verzögerungen durch eine juristische Anfechtung des Bewerbungsverfahrens, wie es sie in der Vergangenheit gegeben hatte, ausgeschlossen. Wie zu hören ist, könnte sich der Senat in seiner Sitzung an diesem Dienstag mit dem Thema beschäftigen - und möglicherweise auch einen Beschluss zur Polizeispitze fällen, deren Chefposten nach der Versetzung von Polizeipräsident Klaus Kandt Ende Februar in den Ruhestand vakant ist. Der nach dem Wechsel von Margarete Koppers ebenfalls freie Vizeposten soll Anfang September, nach Ende der Probezeit von Koppers als Generalstaatsanwältin, besetzt werden.

Viel spricht dafür, dass Berlin erstmals eine Polizeipräsidentin bekommen könnte. Als Kandidatin gehandelt wird Barbara Slowik. Die Referatsleiterin im Bundesinnenministerium ist Terrorismusabwehr- und IT-Expertin. In beiden Bereichen hat die Berliner Polizei nach den Erfahrungen der Vergangenheit viel aufzuholen.