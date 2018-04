Vorzuwerfen sei den Eltern jedoch, dass sie das Kind auf einem Rad mit abmontiertem Kettenschutz fahren ließen, womit das Unfallrisiko steige. Von Kindern könne man kaum erwarten, dass sie in so einer Situation »cool« bleiben und das Rad anhalten, ohne zu stürzen. Die Eltern hätten die Tochter vor dieser Gefahr warnen und dafür sorgen müssen, dass sie zum Radfahren keine ungeeigneten Hosen trägt. OnlineUrteile.de

Zu Recht, so das Amtsgericht Wuppertal (Az. 16 S 19/17). Dagegen legten die Eltern erfolglos Berufung ein. Das Landgericht Wuppertal kam ebenfalls zu dem Ergebnis, dass sie ihre Aufsichtspflicht verletzt hatten und deshalb für den Schaden haften.

