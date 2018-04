Ein ungewöhnliches Kompositionsprojekt hat der Informatiker und Musiker Alexander Schubert entwickelt: Internetnutzer können an einem Klavierstück mitkomponieren, das am 26. April in Esslingen uraufgeführt werden soll. Ähnlich wie bei Texten bei Wikipedia können Besucher auf der Seite »wiki-piano.net« Melodien und Harmonien verändern, wie die Esslinger Musikinitiative »Podium« am Dienstag mitteilte.

Zur Bearbeitung freigegeben sind nur einzelne Abschnitte. Geplant ist, bei einer Aufführung die Internetseite zu öffnen und das Stück dann in der Version zu spielen, in der es sich zu diesem Zeitpunkt befindet. Die Uraufführung findet im Rahmen des zehnten Podium-Festivals in Esslingen statt. epd/nd