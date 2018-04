Was soll das sein

Wer die Einkommensteuererklärung 2017 selbst erstellt, für den läuft die Abgabefrist am 31. Mai 2018 ab. Foto: nd/Ulli Winkler

935 Euro - so hoch ist die durchschnittliche Steuererstattung. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden ermittelt. Die Zahlen der Statistiker beziehen sich auf das Jahr 2013. In dem Jahr gab es 23,7 Millionen unbeschränkt Steuerpflichtige, die ausschließlich Einnahmen aus nicht selbstständiger Arbeit und eventuell Kapitaleinkünfte erzielten. 13,2 Millionen gaben eine Steuererklärung ab, 11,5 Millionen davon erhielten eine Steuererstattung.

Knapp 90 Prozent der Steuerzahler, die eine Steuererklärung abgegeben haben, können mit einer Steuererstattung rechnen. Allerdings gibt nur etwa die Hälfte derjenigen, die Einnahmen aus nicht selbstständiger Arbeit und eventuell aus Kapitaleinkünften erzielten, auch eine Steuererklärung ab. Die Übrigen schenken ihr zu viel gezahltes Steuergeld dem Staat.

Trotz der zumeist günstigen finanziellen Aussichten tun sich viele schwer mit der Abgabe einer Steuererklärung. Dabei haben viele Steuerzahler gar keine Wahl. Sie sind verpflichtet, eine Einkommensteuererklärung abzugeben. Betroffen sind davon auch viele Rentner, die bislang gar keine Steuererklärung abgeben mussten.

Ein Hinweis: Über die Besteuerung von Renten informieren wir in einer der nächsten nd-ratgeberausgaben.

Die wichtigsten Punkte für die Pflichtveranlagung

Mehrere Jobs: Wer gleichzeitig mehrere Beschäftigungsverhältnisse hat, das heißt also gleichzeitig von mehreren Arbeitgebern Lohn erhalten und damit für das zweite Arbeitsverhältnis die Steuerklasse 6 hat, der muss eine Steuererklärung abgeben. Nicht davon betroffen sind pauschalbesteuerte Minijobs.

Nebeneinkünfte: Hält zum Beispiel ein Lehrer Vorträge und bekommt er dafür ein Honorar, dann muss eine Steuerklärung abgegeben werden. Grundsätzlich führen nämlich alle Nebeneinkünfte, die über 410 Euro hinausgehen, zur Pflichtveranlagung.

Beide Partner arbeiten: Gehen beide Ehe- bzw. Lebenspartner arbeiten, dann müssen sie eine Steuerklärung abgeben, wenn einer der beiden der Steuerklasse V oder VI angehört. Die am häufigsten gewählte Kombination der Steuerklassen III und V führt dabei in vielen Fällen zu Steuernachzahlungen, die mitunter sogar relativ hoch ausfallen.

Freibetrag: Wenn auf der Lohnsteuerbescheinigung ein Freibetrag - zum Beispiel für Werbungskosten - eingetragen ist, muss ebenfalls eine Steuererklärung abgegeben werden - allerdings nur dann, wenn der Arbeitslohn insgesamt 11 400 Euro übersteigt (Ehegatten 21 650 Euro).

Außerordentliche Einkünfte: Dazu zählt beispielsweise die Abfindung bei Kündigung oder die Vergütung für das Betriebsjubiläum. Aber auch die einmalige Bonuszahlung zählt zu den außerordentlichen Einkünften. In diesen Fällen besteht ebenfalls die Pflichtveranlagung.

Rentenerhöhung: Mit jeder Rentenerhöhung fallen zahlreiche Ruheständler unter die Pflichtveranlagung und müssen eine Einkommensteuererklärung abgeben. Die Grundregel: Liegen die Einkünfte durch die Rente über dem Grundfreibetrag, dann muss eine Steuererklärung eingereicht werden. 2017 betrug der Grundfreibetrag 8820 Euro (Verheiratete 17 640 Euro).

Zusätzliche Einkünfte im Ruhestand: Wer neben der Rente weitere Einkünfte erzielt, zum Beispiel auch aus Vermietung und Verpachtung, der muss ohnehin eine Einkommensteuererklärung abgeben.

Lohnersatzleistungen: Dazu zählen zum Beispiel Arbeitslosen-, Kranken-, Kurzarbeiter-, Insolvenz- oder auch Erziehungsgeld. Wer mehr als 410 Euro Lohnersatzleistungen erhielt, der muss eine Steuererklärung abgeben.

Brief vom Finanzamt: Wer vom Finanzamt aufgefordert wird, eine Steuererklärung abzugeben, der muss dieser Aufforderung Folge leisten.

Was ist sonst noch zu beachten?

Die Einkommensteuererklärung 2017 muss in diesem Jahr spätestens am 31. Mai eingereicht werden. Mitglieder eines Lohnsteuerhilfevereins genießen eine Fristverlängerung bis zum 31. Dezember 2018.

Für wen lohnt sich die Abgabe der Steuererklärung ganz besonders? Zum Beispiel Berufsanfänger, die in 2017 die Ausbildung abgeschlossen und anschließend einen Vollzeitjob angenommen haben, können mit einer deutlichen Steuererstattung rechnen.

Die Abgabe der Lohnsteuererklärung ist aber auch für diejenigen besonders lohnenswert, die in 2017 zeitweilig Lohnersatzleistungen erhalten haben, also zum Beispiel Mutterschafts- oder Elterngeld oder wegen zeitweiliger Beschäftigungslosigkeit Arbeitslosengeld.

Noch ein Tipp: Wer einen Lohnsteuerhilfeverein zu Rate zieht, der spart nicht nur viel Arbeit, er kann sich darauf verlassen, optimale Ergebnisse mit der Steuererklärung zu erzielen. Der Steuerberater sorgt auch dafür, dass die Erstattung so hoch wie möglich und die Nachzahlungen so gering wie nötig ausfallen.

Der Autor ist Leiter der Beratungsstelle Berlin der Lohnsteuerhilfe für Arbeitnehmer e. V. mit Sitz in Gladbeck.