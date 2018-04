Ein solches Urteil fällte das Landgericht Dortmund am 8. Juni 2017 (Az. 1 S 451/15). OnlineUrteile.de

Nachbarn hatten die Raucher verklagt. Weil ständig Rauch direkt in ihre Wohnung zog, konnten sie nachts nicht mehr bei offenem Fenster schlafen.

Ein Ehepaar muss sich künftig beim Rauchen auf der eigenen Terrasse in einer Wohnanlage an einen gerichtlich festgesetzten Stundenplan halten. Demnach darf das Paar auf der Terrasse höchstens drei Stunden rauchen und muss anschließend ebenso lang pausieren.

