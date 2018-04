Der Rechtsratgeber »Mein Kind ist behindert - diese Hilfen gibt es« des Bundesverbandes für körper- und mehrfachbehinderte Menschen (bvkm) wurde aktualisiert und enthält wichtige Rechtsänderungen, die zum 1. Januar 2018 in Kraft traten. Der Ratgeber mit rund 50 Seiten steht im Internet unter www.bvkm.de als Download zur Verfügung. Die gedruckte Version kann für 1 Euro bestellt werden: bvkm, Brehmstr. 5-7, 40239 Düsseldorf, Tel. (0211) 640 04-15 oder unter versand@bvkm.de. nd

Was ändert sich für die Verbraucher ab April 2018?

