Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Güstrow. Mecklenburg-Vorpommerns Landtags-AfD wettert gegen eine Ausstellung, die an der Freien Schule in Güstrow/Kreis Rostock über die rechtspopulistische Partei informieren soll. Auch die Verbindungen der AfD zu Rechtsextremen sind ein Thema der Präsentation. Ein »Skandal« sei die Ausstellung, erklärt die Partei und moniert: Erarbeitet worden sei sie von der »Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten« (VVN-BdA). Diese Organisation, so zetert die AfD, sei linksextremistisch, demokratiefeindlich und stehe der KPD nahe. Das sei eine Äußerung, mit der die AfD die VNN diffamieren wolle, reagierte deren Vorsitzender im Nordosten, der LINKE-Landtagsabgeordnete Peter Ritter. haju