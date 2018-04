Curitiba. Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva bleibt trotz seiner Inhaftierung Spitzenkandidat der Arbeiterpartei für die Wahl im Oktober. Parteichefin Gleisi Hoffmann sagte am Montag in Curitiba: »Er ist unser Kandidat - unter allen Umständen.« Hoffmann äußerte sich vor der Polizeistation, in der Lula seit Samstag einsitzt. Er war wegen Korruption zu einer zwölfjährigen Haftstrafe verurteilt worden. In Umfragen zur Präsidentschaftswahl im Oktober liegt Lula derzeit in Führung. Der Ex-Präsident geht weiter juristisch gegen seine Verurteilung vor und hofft auf einen positiven Ausgang des Berufungsverfahrens. AFP/nd