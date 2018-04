Madrid. Die spanische Polizei hat in Katalonien mutmaßliche Angehörige der separatistischen Bürgerorganisationen CDR festgenommen. Am Dienstag seien auf Anordnung des Staatsgerichtshofes mindestens sieben Menschen in Gewahrsam genommen worden, so die Zeitung »La Vanguardia«. Darunter sei eine mutmaßliche Anführerin der Gruppe, der Rebellion und Terrorismus zur Last gelegt werde. Die »Komitees zur Verteidigung der Republik« (CDR) bildeten sich erstmals im Herbst anlässlich der Abhaltung des Unabhängigkeitsreferendums vom 1. Oktober. Nach eigenen Angaben treten sie für eine friedliche Verteidigung des Rechts auf Selbstbestimmung der Katalanen ein. Der Chef der linken Protestpartei Podemos, Pablo Iglesias, ein Gegner des Separatismus, sagte: »Alle wissen, dass es in Katalonien keinen Terrorismus gibt. Währenddessen genießen Hunderte Korrupte Straffreiheit.« dpa/nd