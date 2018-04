Juba. Der geschasste Generalstabschef der Streitkräfte im Bürgerkriegsland Südsudan hat eine Rebellengruppe in Opposition zu Präsident Salva Kiir gegründet. Kiir habe das Land in den Bankrott getrieben, sagte Paul Malong am Montag. Mit seiner Vereinten Front Südsudan wolle er das »Gemetzel« beenden und das Land »Richtung Demokratie und Entwicklung steuern«. Ob er dies durch militärische oder politische Mittel erzielen will, war unklar. dpa/nd