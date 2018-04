Nantes. Die Räumung des besetzten Flughafengeländes Notre-Dame-de-Landes durch rund 2500 Polizisten dauert an. Auch am zweiten Tag antworteten die Besetzer auf die Zerstörung der Häuser mit Barrikaden und Steinen. Rund 20 Menschen wurden nach ZAD-Angaben verletzt, drei von ihnen schwer. Die Berichterstattung ist erschwert, am Dienstag wurden Pressevertreter von der Polizei am Betreten des Geländes gehindert, zudem galt ein Überflugverbot. Am Dienstagabend gab es in zahlreichen Städten Frankreichs Proteste und Aktionen. Für Samstag ist eine Großdemonstration in Nantes geplant. Zudem sind Unterstützer aufgerufen, die Proteste gegen die Zerstörung zu verstärken. »Die nächsten Tage und Stunden entscheiden darüber, ob es in der Zukunft noch eine autonome Zone geben wird, in der wir konkrete Schritte in die Utopie gehen können«, heißt es auf der Internetseite zad.nadir.org. nd