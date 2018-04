Düsseldorf. Volkswagen-Chef Matthias Müller soll nach Informationen des »Handelsblatts« seinen Posten räumen. Wie die Zeitung am Dienstag unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtete, soll der derzeitige VW-Markenchef Herbert Diess sein Nachfolger werden. Kurz zuvor hatte VW mitgeteilt, eine »Weiterentwicklung der Führungsstruktur für den Konzern« zu erwägen, die mit personellen Veränderungen im Vorstand einhergehen könnte. »Dazu könnte auch eine Veränderung im Amt des Vorstandsvorsitzenden gehören«, hieß es. Der Konzernchef habe seine »grundsätzliche Bereitschaft signalisiert, an den Veränderungen mitzuwirken«, teilte VW weiter mit. Ob es personelle Veränderungen im Vorstand geben werde, sei aber noch unklar. AFP/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Im Handelsstreit mit den USA ruft China WTO an

Internationale Finanzgesellschaften investieren gern in die deutsche Pflegebranche

US-Behörden kündigen Zustimmung zur Übernahme durch Bayer an

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!