San Francisco. »100 Prozent saubere Energie« - dieses Ziel hat der US-Konzern Apple nach eigenen Angaben in seinen Geschäften, Rechenzentren, Büros und gemeinsam verwalteten Einrichtungen weltweit erreicht, auch in seinem riesigen Firmensitz in Cupertino (Kalifornien). »Nach Jahren harter Arbeit« sei dieser »bedeutende Meilenstein« geschafft, teilte Apple am Montagabend mit. Der Technologiekonzern verwaltet in 43 Ländern Einrichtungen. Von den zahlreichen Zulieferern hätten sich 23 offiziell verpflichtet, alle Produkte der Marke mit dem Apfel ausschließlich unter Verwendung sauberer Energien herzustellen, hieß es weiter. Konkurrent Google hatte bereits im Dezember erklärt, zu hundert Prozent mit erneuerbaren Energien zu laufen. AFP/nd