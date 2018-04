Berlin. Trotz des Datenskandals zeigt sich die Mehrheit der deutschen Nutzer (57,6 Prozent) einer Umfrage zufolge unbeeindruckt und bleibt Facebook treu. Weniger als ein Drittel der befragten Mitglieder hätten ihr Nutzungsverhalten geändert, teilte die Online-Plattform »t-online« am Dienstag in Berlin mit. Die repräsentative Studie wurde beim Meinungsforschungsinstitut Civey in Auftrag gegeben. Auf die Frage »Nutzen Sie Facebook weniger, seitdem der Datenskandal um Cambridge Analytica bekanntgeworden ist?« antworteten 30 Prozent mit »eher nein« und 27,6 Prozent mit »nein, auf keinen Fall«. Nur knapp ein Drittel der Befragten gab an, ihre Facebook-Nutzung zurückgefahren zu haben. Mit »auf jeden Fall« antworteten 19,8 Prozent, mit »eher ja« 12,9 Prozent. epd/nd