Salisbury. Die bei einem Attentat in England vergiftete Julia Skripal ist aus der Klinik im britischen Salisbury entlassen worden. Das bestätigte am Dienstag die medizinische Direktorin der Klinik, Christine Blanshard. »Das ist nicht das Ende ihrer Behandlung, aber es markiert einen bedeutenden Meilenstein.« Ihr Vater, der russische Ex-Agent Sergej Skripal, erhole sich hingegen langsamer. dpa/nd

Nach dem Verfassungsgerichtsurteil muss eine Reform bis Ende 2019 her - deren Richtung ist ungewiss

Vermögensteuern sind in Deutschland niedriger als in vielen anderen Industrieländern - gerade den Kommunen entgehen dadurch Einnahmen

