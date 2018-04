Die Türkei und Russland nähern sich weiter an. Das hat die vergangene Woche gezeigt

Ruhani kündigte schnelle Reaktion auf Verstöße an

Mindestens 14 Todesopfer in der Provinz Homs / Moskau und Damaskus beschuldigen Israel

Wichtigstes Ziel eines festen Wechselkurses ist es, Schwankungen und damit verbundene Risiken und Kosten auszuschalten und so den Außenhandel zu fördern. Agenturen/nd

US-Präsident Donald Trump hat gedroht, dass sein Land sich aus dem Atomabkommen mit Iran zurückzieht. In diesem Fall gilt es als wahrscheinlich, dass er derzeit suspendierte Wirtschaftssanktionen gegen Iran reaktivieren würde. Analysten zufolge haben viele Iraner deswegen in der Hoffnung Dollar gehortet, diese bei weiterem Währungsverfall des Rial gewinnbringend zu verkaufen.

Im Oktober lag der Rial noch bei rund 40 000 im Vergleich zum US-Dollar und wurde seitdem kontinuierlich abgewertet. Am Montagabend wurde ein Dollar auf dem freien Markt für 58 650 Rial gehandelt.

Die Entscheidung wurde bei einer Dringlichkeitssitzung des Kabinetts am Montagabend getroffen. Anschließend gab Vizepräsident Eschagh Dschahangiri den Kurs bekannt. Zu diesem werde die iranische Zentralbank den Devisenbedarf der Bevölkerung sicherstellen, zudem würden Wechselbüros unter Kontrolle der Zentralbank gestellt. Ab Dienstag werde jeder andere Wechselkurs als »Schmuggel« betrachtet, zitierte IRNA den Vizepräsidenten. Er warnte, in einem solchen Fall würden Justiz- und Sicherheitsbehörden einschreiten.

Irans Regierung hat nun einen festen Wechselkurs zum US-Dollar eingeführt, um den Fall des Rial zu stoppen. Ab Dienstag liegt der Wert eines Dollar bei 42 000 Rial, wie die amtliche Agentur IRNA meldete. Der Rial war in letzter Zeit mehrmals dramatisch abgewertet worden, vor allem wegen Spekulationen über einen möglichen Rückzug der USA aus dem Atomabkommen mit Teheran.

Teheran. Bei einer Rede des Zentralbankchefs zum Wertverfall der Landeswährung gegen den US-Dollar ist es am Dienstag im iranischen Parlament zu einem Eklat gekommen. Mehrere Abgeordnete unterbrachen die Rede von Valiollah Sejf und stürmten das Podium. Parlamentarier bedrängten den Notenbanker. Die Agentur Tasnim postete ein Video des Vorfalls auf ihrer Twitter-Seite. Darin ist zu sehen, wie Abgeordnete und Sicherheitskräfte die Gemüter zu beruhigen versuchen.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Vermögensteuern sind in Deutschland niedriger als in vielen anderen Industrieländern - gerade den Kommunen entgehen dadurch Einnahmen

Kühnert: »Mein Appell an die Parteispitze ist: Warum nicht mutig sein und den Jusos die Verantwortung für eine dieser Arbeitsgruppe übergeben?«

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!