2017 beschäftigte die Sparte Daimler Trucks 79 483 Mitarbeiter und machte 35,7 Milliarden Euro Umsatz, was einem Plus von acht Prozent gegenüber 2016 entspricht. af

Auch das Land Brandenburg will Abbiegeassistenten für neue Lkw vorschreiben

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!