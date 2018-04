Schwedt/Oder. Im bundesweit laufenden Tarifstreit im öffentlichen Dienst haben am Dienstag in Schwedt/Oder (Uckermark) Mitarbeiter der Stadtverwaltung eine zentrale Kundgebung vor ihrem Dienstgebäude abgehalten. Wie die Gewerkschaft ver.di mitteilte, nahmen daran auch Kollegen aus der Stadtverwaltung Prenzlau, der Kreisverwaltung Uckermark und dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Eberswalde (Barnim) teil. Die Gewerkschaft bezifferte die Teilnehmerzahl auf 150. In der Stadt selbst sei es wegen des Warnstreiks zum Beispiel zu längeren Wartezeiten in der Einwohnermeldebehörde gekommen. Ins᠆gesamt seien rund 40 Beschäftigte der Stadt dem ver.di-Aufruf gefolgt. Nach dem Auftakt in Schwedt soll es am Mittwoch auch zu Aktionen in Frankfurt (Oder) und Neuruppin kommen, am Donnerstag in Cottbus und Potsdam. Die Gewerkschaft fordert für bundesweit rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigte sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat. dpa/nd