Potsdam. Brandenburgs CDU-Landes- und Fraktionschef Ingo Senftleben zeigt sich weiter offen für eine Koalition mit der Linkspartei nach der Landtagswahl 2019. Er konkretisierte am Dienstag in Potsdam seine Aussage vom Januar, nach der Wahl mit allen Parteien zu sprechen, sollte die Union stärkste Kraft werden: »Wenn ich mit allen Parteien ins Gespräch komme, dann macht es sich relativ schlecht, wenn ich gleichzeitig etwas ausschließe.« Die Brandenburger CDU sei bereit, die politische Farbenlehre zu erweitern und über Grenzen hinweg zu denken. Mit der SPD in ihrer jetzigen Form sei ein Neuanfang unmöglich, meinte der CDU-Chef. Senftleben betonte, dass die Zusammenarbeit mit der Linkspartei im Parlament bei allen inhaltlichen Widersprüchen funktioniere. Das sei eine Qualität, die auch entscheidend sei. dpa/nd