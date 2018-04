Potsdam. Für bedeutende Kulturvorhaben bekommt Brandenburg eine Million Euro vom Bund. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) stelle die Mittel aus dem Förderprogramm »Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Ostdeutschland« zur Verfügung, hieß es am Dienstag in Berlin. Mit dem Programm »Invest Ost« sollen »hervorragende und überregional bedeutsame Kultureinrichtungen« in Ostdeutschland gefördert werden, hieß es. Geld geht unter anderem nach Cottbus, Beeskow und Neuzelle (beide Oder-Spree) und Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin). Unterstützt werden das Kunstarchiv Beeskow, das Staatstheater in Cottbus, die Slawenburg Raddusch, Kammeroper und Musikakademie Rheinsberg, das Kloster Chorin, das Stift Neuzelle, das Kunstmuseum in Frankfurt (Oder) und das Pückler-Schloss Branitz in Cottbus. In Chorin, Branitz, Raddusch und Neuzelle werden Dauerausstellungen gefördert. epd/nd