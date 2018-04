Wenn es um die Berechnung der Grundsteuer geht, wird es kompliziert. Berechnungsgrundlage ist der vom jeweiligen Finanzamt festgestellte Einheitswert, der von den Faktoren Grundstücksart, Alter und Ausstattung des Hauses abhängig ist. Bis heute gültig sind die entsprechenden Werte vom 1. Januar 1964. Der so errechnete Einheitswert wird mit der Grundsteuermesszahl multipliziert. Diese beträgt im Westen je nach Gebäudeart zwischen 2,6 und 6,0 Prozent. Im Osten ist sie mit fünf bis zehn Prozent deutlich höher, allerdings wird hier auch mit dem deutlich niedrigeren Einheitswert vom 1. Januar 1935 gearbeitet. Schließlich haben auch die Kommunen selbst Einfluss auf die Höhe der Grundsteuer: Das Produkt aus Einheitswert und Grundsteuermesszahl wird multipliziert mit einem Hebesatz, den der Gemeinderat im Rahmen der Haushaltssatzung festlegt. KSte

Nach dem Verfassungsgerichtsurteil muss eine Reform bis Ende 2019 her - deren Richtung ist ungewiss

Vermögensteuern sind in Deutschland niedriger als in vielen anderen Industrieländern - gerade den Kommunen entgehen dadurch Einnahmen

