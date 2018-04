Lammert habe sich über Jahrzehnte seines beruflichen Werdegangs für die Freiheit der Künste und für bessere Rahmenbedingungen von Bildung, Kultur und Wissenschaft eingesetzt, erklärte der Präsident des Deutschen Kulturrates, Christian Höppner. Dabei habe der Politiker immer wieder auf die zentrale Rolle der Kultur für das Zusammenleben in der Gesellschaft hingewiesen. Lammert habe sich so »weit über die Kulturszene hinaus« und parteiübergreifend Ansehen erworben, hieß es zur Begründung.

Der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) erhält am Montag den Kulturgroschen 2018 des Deutschen Kulturrates. Damit werde der 69-Jährige für sein herausragendes kulturpolitisches Engagement gewürdigt, teilte der Kulturrat in Berlin mit. Die undotierte Auszeichnung wird seit 1992 für die kulturpolitische Lebensleistung vergeben.

