Der kräftige Wirtschaftsaufschwung in Berlin geht aus Sicht des Senats weiter. Das Bruttoinlandsprodukt soll auch in diesem Jahr um rund drei Prozent wachsen. »Berlins Wirtschaft steht unter Volldampf«, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Dienstag. Dienstleistungs- und Digitalunternehmen wüchsen kräftig, und die Bürger seien weiter ausgabefreudig. Weil sich die Eurozone erholt, könnte demnach auch das produzierende Gewerbe wieder mehr verkaufen. Im Herbst hatte die Prognose des Senats noch bei 2,5 Prozent Wachstum gelegen. Im vergangenen Jahr war der Wert der in Berlin erbrachten Waren und Dienstleistungen um 3,1 Prozent gewachsen. Die Bundesregierung rechnet mit einem Wirtschaftswachstum von 2,4 Prozent für ganz Deutschland. Zu Beginn dieses Jahres hatten 1,455 Millionen Berliner einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz, knapp 60 000 mehr als ein Jahr zuvor. dpa/nd