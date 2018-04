Ver.di hat die 300 Mitarbeiter der Vivantes Service Gesellschaft ab Mittwoch zu einem Streik aufgerufen. Die ver.di-Tarifkommission des Unternehmens sehe sich dazu »gezwungen«, da mit der Arbeitgeberseite »keine nennenswerten Verbesserungen mehr erzielt werden können«, heißt es in einer Mitteilung der Dienstleistungsgewerkschaft. »Wir gehen von einem längeren Streik aus«, sagte ver.di-Verhandlungsführerin Meike Jäger. Mit dem Arbeitgeber solle eine Notdienstvereinbarung abgeschlossen werden. Dringend notwendige Operationen sollen stattfinden können. jot

