München. Gute Nachrichten für die 180 Abgeordneten des Bayerischen Landtags: Vom 1. Juli an erhalten die Parlamentarier mehr Geld. So wird die sogenannte Entschädigung um 2,0 Prozent auf 8183 Euro pro Monat angehoben. Zu diesem Stichtag wird auch die Kostenpauschale um 1,6 Prozent auf 3453 Euro erhöht. Dies teilte der Landtag am Mittwoch in München mit. Die Erhöhung erfolge entsprechend der seit 1996 gängigen Praxis um ein Jahr zeitversetzt zur allgemeinen Einkommens- und Preisentwicklung. Grundlage für die anstehende Erhöhung waren die Daten von Juli 2016 bis Juli 2017. Die sogenannten Indizes für die Erhöhung werden durch das Landesamt für Statistik errechnet. dpa/nd