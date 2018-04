Mannheim. In Deutschland werden Eingriffe der Adipositas-Chirurgie 30-mal seltener durchgeführt als in anderen Ländern, darunter in Österreich, der Schweiz und Frankreich. Das kritisierten Mediziner in der letzten Woche auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie in Mannheim. Mittels Magenbypass oder Magenverkleinerung könnten bei extrem Übergewichtigen 60 bis 80 Prozent des Übergewichts samt Begleiterkrankungen beseitigt werden. Der Effekt halte auch zehn Jahre nach der Operation an. In Deutschland würden in rund 50 zertifizierten Zentren 10 000 solcher Eingriffe pro Jahr durchgeführt, jedoch nur nach Einzelgenehmigung durch die gesetzlichen Krankenkassen. Davon profitieren könnten bis zu 1,4 Millionen Menschen mit einem Body-Mass-Index über 40. nd