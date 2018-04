Was soll das sein

Leverkusen. Fast neun von zehn Deutschen fühlen sich von der Arbeit gestresst. Insgesamt 87 Prozent gaben in einer Studie der Krankenkasse Pronova BKK an, unter Druck zu stehen. Als Hauptgrund geben demnach 34 Prozent ständigen Termindruck an. Druck durch Überstunden und ein schlechtes Arbeitsklima beklagten jeweils 29 Prozent der Befragten. Mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer leidet zumindest hin und wieder unter Rückenschmerzen, anhaltender Müdigkeit, innerer Anspannung, Lustlosigkeit oder Schlafstörungen, hieß es weiter. Für die Studie wurden bundesweit 1650 Arbeitnehmer online befragt. AFP/nd