London. Das Gesundheitsministerium in London wies britische Hausärzte im staatlichen Gesundheitswesen an, in diesem Jahr »mindestens 200 000 Patienten« zu Kochkursen zu schicken. Als Begründung wird die stark steigende Zahl der adipösen und übergewichtigen Patienten genannt. Die Kurse dauern 16 Wochen und kosten pro Patient umgerechnet 450 Euro. Dabei sollen die Teilnehmer lernen, gesund zu kochen, und auch, wie sie sich durch mehr Bewegung und Sport fit halten können. Das Ministerium geht von zwei Millionen Pfund Gesamtkosten aus öffentlichen Mitteln aus. Da als Folge die Zahl ernährungsbedingter Krankheiten sinke, zahle sich das Programm nach etwa 14 Jahren wieder aus. nd